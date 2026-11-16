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От ръководството на Локомотив Пд обявиха, че водят разговори с потенциални нови собственици на клуба

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Спорт
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От управата на „смърфовете“ обаче уточниха, че преговорите са в начален етап и за момента няма да разкриват повече информация.

Локомотив (Пловдив) - Берое
Снимка: Startphoto.bg
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От ръководството на Локомотив (Пловдив) обявиха в официално изявление, че водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на футболния клуб. От управата на „смърфовете“ обаче уточниха, че преговорите са в начален етап и за момента няма да разкриват повече информация.

„Уважаеми локомотивци,

Бихме искали да ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.

Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.

На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно „черно-бялата“ общност чрез официалните канали на клуба“, уточниха от ръководството на Локомотив и призоваха привържениците да продължат подкрепата си за спасяването на „черно-белите“ чрез четирите активни инициативи: закупуване на абонаментна карта; участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив; закупуване на дарителски билет чрез Eventim; директно дарение по банковата сметка на Сдружение „Магията на Пловдив“.

Както е известно, пловдивският футболен клуб остана без финансиране след оттеглянето на досегашния собственик Христо Крушарски. Запалянковците на отбора пък започнаха серия от инициативи за събиране на средства в помощ на тима.

#ПФК Локомотив Пловдив #Локомотив (Пловдив)

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