Отличен ЛеБрон Джеймс не стигна на Ел Ей Лейкърс да спре Мемфис

Мемфис Гризлис победи Ел Ей Лейкърс със 103:93 и изравни резултата на 1:1 в плейофната серия на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация.

Ксавие Тилман записа рекордните в кариерата си 22 точки и добави 13 борби за успеха на Мемфис. Джарън Джаксън-младши (18 точки, девет борби, три блокади) и Дезмънд Бейн (17 точки, четири борби) добавиха общо 35 точки.

ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен с 28 точки и 12 борби за Лейкърс, докато Руи Хачимура добави 20 точки и пет борби при загубата.

