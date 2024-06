Отменени полети: Спря токът на летището в Манчестър

Отменени или закъсняващи полети на летището в Манчестър заради прекъсване на електрозахранването тази сутрин.

Според телевизия "Скай нюз" са засегнати първи и втори терминал, както и околните сгради.

Работата на третия терминал не е спирала и полетите там се изпълняват по график.

Въпреки че токът вече е възстановен са се образували опашки и вероятно прекъсването ще се отрази на работата на летището през целия ден.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796