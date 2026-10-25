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Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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висока избирателна активност частичните местни избори област сливен
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Председател на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил в нетрезво състояние. Решението е взето от Районната избирателна комисия в Бургас след извършена проверка.

Според постъпилия по телефона сигнал председателят е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към избирателната секция.

При последвалата проверка от РИК – Бургас установили, че мъжът се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост към изборния процес. Констатирано е също, че е внесъл алкохол в помещението на секцията.

При разговор с него проверяващите забелязали, че макар да отговаря на зададените въпроси, говорът му е характерно завален.

В резултат Районната избирателна комисия е взела решение да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение.

На негово място е назначен нов председател, като е направена промяна и на заместник-председателския пост.

#отстранен председател #България избира президент #Бургас

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