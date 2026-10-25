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Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%)

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Сигурен балотаж. Това показват данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа рисърч".

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 34,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от паралелното преброяване на агенция "Алфа рисърч".

На втора позиция с 32,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

  • Радостин Василев и Красимир Манов – 4,1%,
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%,
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%.

4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,5% към 20.00 ч.

#президенски избори #100% #паралелно преброяване #"Алфа рисърч"

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