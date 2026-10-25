Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж между Йотова (34,6%) и Гюров (32,7%)
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Сигурен балотаж. Това показват данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа рисърч".
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 34,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от паралелното преброяване на агенция "Алфа рисърч".
На втора позиция с 32,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.
След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:
- Радостин Василев и Красимир Манов – 4,1%,
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%,
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%.
4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 22,5% към 20.00 ч.