Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 35%, Гюров - 31,9%

Оспорвана битка за "Дондуков" 2. Това показват данните от паралелното преброяване на агенция "Мяра".

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите при 100% от паралелното преброяване на агенция "Мяра".

На втора позиция с 31,9% двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,4%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

Радостин Василев и Красимир Манов – 4,3%,

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,5%,

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,2%.

4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,2% към 20.00 ч.