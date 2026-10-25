Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за "Дондуков" 2, Йотова - 35%, Гюров - 31,9%
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Оспорвана битка за "Дондуков" 2. Това показват данните от паралелното преброяване на агенция "Мяра".
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите при 100% от паралелното преброяване на агенция "Мяра".
На втора позиция с 31,9% двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,4%.
След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:
- Радостин Василев и Красимир Манов – 4,3%,
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,5%,
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,2%.
4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 22,2% към 20.00 ч.