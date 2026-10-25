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Първа реакция от Инициативния комитет на Гюров-Кандев след края на изборния ден

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Андрей Гюров не е стигнал тавана си, смятам, че в следващата седмица ще се разширява подкрепата към него. Това заяви в ефира на специалното студио на БНТ "Нощта на избора" Александрина Пендачанска, съпредседател на инициативния комитет, издигнал двойката Андрей Гюров - Георги Кандев .

"Настроението е оптимистично и сигурно. Ние очаквахме такъв резултат. Давахме си сметка, че българите са готови за един президент, който да върне достойнството и силата на България, и в днешния ден виждаме, че това е така. Аз мисля, че трябва да се търси подкрепа от всички хора, които живеят в България, които не искат България да бъде управлявана от призраците на миналото, от призраците на комунизма. От цялата тази маса, която преживяхме и с която смятахме, че сме приключили и сме се разделили веднъж завинаги. Тя, за съжаление, се оказва жива и се оказва много опасна, защото ако в момента България съсредоточи в едни и същи ръце и президентската институция, и властта в президентството, и властта от другата страна на „Дондуков“ – на правителството и Народното събрание, тук се получава една огромна концентрация на власт, каквато си спомняме отпреди десетки години и с която смятахме, че сме приключили", каза Пендачанска.

Тя обобщи, че предизборната кампания е била успешна.

"Мисля, че резултатът говори сам по себе си. В началото на кампанията разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров беше повече от 20%. Днес говорим за 3–4%, така че в тази кампания не бих казала, че е имало някакви грешки. Тя беше успешна и ние днес можем да се поздравим с един голям успех. А с още по-голям успех ще се поздравим следващата неделя."

#България избира президент #Андрей Гюров и Георги Кандев #президентски избори 2026

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