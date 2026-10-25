БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за...
Чете се за: 01:10 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази
първи брифинг цик изборния ден данни жалби сигнали нарушения
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден.

"Всички секционни избирателни комисии в страната започнаха работа. Няма неотворени секции. Има смяна на членове в някои секционни избирателни комисии, но те са единични бройки – в областите Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч. В Русе, Смолян, в София област има двама неявили се. В Стара Загора, Хасково и Шумен като някои от тези членове по здравословни причини не са се явили, а не поради недобросъвестност. Само в три секции в страната имаме информация - Ямбол, Хасково и Русе са преминали към гласуване с хартиени бюлетини", това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Тя поясни, че към момента няма данни за жалби и сигнали. Вотът зад граница също протича спокойно и нормално. Първи правото си на глас упражниха българите в Окланд, Нова Зеландия. Изборният ден в чужбина ще приключи в 17.00 часа българско време, в понеделник на 26 октомври.

Последни ще упражнят правото си на глас сънародниците ни в САЩ – в Калифорния и Невада.

Извън страната броят на секциите е 613, разкрити в 60 държави. Най-много те са в Обединеното кралство – 82. В Турция – 78, в Германия – 70, в Испания – 67 и САЩ – 44.

Право на глас в днешните избори имат 6 590 000 български граждани. Като 46 001 от тях ще отидат за първи път към урните. Секционните избирателни комисии са 12 683.

Стоянка Балова посочи, че когато има технически проблем с машините ще се оказва съдействие от специализирания център по поддръжка, осигуряван от "Сиела Норма".

В 3068 секции в страната в страната и чужбина ще се гласува с хартиени бюлетини. За хората със зрителни увреждания са предвидени специални тактилни шаблони. Гласуването с придружител е позволено само при здравословни проблеми, но не и при неграмотност.

Тактилните шаблони са само при секциите с хартиено гласуване т.е. в секциите с машини единствената възможност за хора със затруднения е с придружител.

"Забранява се под каквато и да било форма публичното огласяване на резултати от допитвания на общественото мнение преди края на изборния ден. Напомняме, че в изборния ден е забранена за предизборна агитация".

Официалните резултати и имената на новата президентска двойка или участници в балотажа ще бъдат обявени от ЦИК до 48 часа след изборния ден.

Избирателите могат да използват и мобилното приложение "Избори 360°", чрез което да проверят в коя секционна избирателна комисия са включени в списъците.

#България избира президент #цик

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали...
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:10 мин.
Общество
България избира седмия президент България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Балкани
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ