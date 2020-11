Първи екзит полове за изборите в САЩ

След месеци на разделение и една необичайна предизборна кампания, днес гражданите на Съединените щати решават кой да бъде 46-ия президент на страната.

Според първите излезли екзит полове - за щатите Индиана и Ню Хемпшир, настоящият президент Доналд Тръмп е събрал повече от гласовете.

Ню Хемпшир – 61,5% за Тръмп, 38,5% за Байдън

Индиана – 64,1% за Тръмп, 34% за Байдън

“Изглеждаме наистина много добре в цялата страна. Благодаря Ви!” - написа Тръмп в туитър.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!