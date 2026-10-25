ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35,3% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.

На втора позиция с 32,4% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

Радостин Василев и Красимир Манов – 4,1 %

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,5% ,

, Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,2%.

4,9% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,3% към 19.00 ч.