ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35,3% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.
На втора позиция с 32,4% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.
След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:
- Радостин Василев и Красимир Манов – 4,1%
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,5%,
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,2%.
4,9% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 22,3% към 19.00 ч.