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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"

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1900 йотова вълчев водят гюров кандев показва екзитполът алфа рисърч
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35,3% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.

На втора позиция с 32,4% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

  • Радостин Василев и Красимир Манов – 4,1%
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,5%,
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,2%.

4,9% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,3% към 19.00 ч.

#Андрей Гюров и Георги Кандев #президентски избори 2026 #Илияна Йотова и Кирил Вълчев #балотаж #избори за президент

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