Първи коментари в парламента: Част от партиите поискаха свикване на КСНС

Първите политически коментари са от част от опозицията в лицето на "Демократична България" и "Продължаваме Промяната". Те отправиха остри критики към президента, свързани с Консултативния съвет за национална сигурност, като са на мнение, че държавният глава е трябвало да свика КСНС през последните девет месеца поне три пъти. Като доводи посочиха, че различните политически формации в Народното събрание членуват в своите политически семейства в Европа и така може да имат и допълнителна информация, която може да бъде обсъдена на Консултативен съвет по национална сигурност.

И многократно подчертаха, че и сега трябва да бъде свикан КСНС, но казаха, че не са оптимисти, че това ще се случи.

По думите им, назад във времето е имало и друг път заплахи към нашата страна, както през 2022 г., така и през 2023 г., но тогава страната ни се е справила, като е отработила, цитирам, тези заплахи с нашите партньори. Отправиха още една критика към управляващите, свързана с антидрон системата, като казаха, че България се отказала да участва в този щит за защита на нашата страна, заедно с цяла Европа.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Демократична България": "Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв Консултативен съвет за национална сигурност? Ние, от "Демократична България" отново искаме да бъде свикан такъв, спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече е войната на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителн ата икономическа зона на България. Аз не знам какво трябва да стане - дроновете да са на наша територия извън плажовете, за да свика КСНС. Когато украински дрон примамка падне има проблем. Като руски дронове падат - няма проблем." Асен Василев, председател на ПП: "Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България, главнокомандващ, към момента очевидно нямаме. Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството. Знаем, че шефът на Генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани."

Коментар във връзка с инцидента с двата кораба в икономическата зона на Черно море направиха и депутатите от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев и Даниел Митов.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Поздравления към екипажа и капитана на българския кораб по сигурните операции. От брифинга от МС разбрахме за спасителната операция, но не разбрахме как се е стигнало до това. Изглеждаше, че все едно са се ударили двата кораба, а не че са били обект на атака. Това е сериозна заплаха за българската икономическа зона, но и за тази на Румъния и Турция. Имаше такива през 2024 и 2025 година. Предишните правителства взимаха мерки, да видим какво ще направи това. Докато президент и премиер се държат като хипита в Уудсток… има информация, че през България са прекарвани експлозиви за другия държави. Вече е безкрайно закъсняло свикването на КСНС. Време е да се потърси по-широк консенсус – да се съберат лидерите на партиите, правителството, да гарантираме на българите, че държавният интерес е запазен." Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "Кой е отговорен? Кораби, които са били натоварени с украинско зърно е ясно от кого са атакувани. Премиерът се провали да назове ясно отговорните за този инцидент. Тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и Кремъл се разпада. Виждаме инциденти, които увеличават цената на корабоплаването в Черно море. Всички искаме мир, но мирът не е просто липса на стрелба. Когато се отнасяш добронамерено с агресора, когато непрекъснато повтаряш опорните точки на агресора, така че дори Песков да те хвали... Кремъл калкулира такива меки правителства като нашето като подходящи цели, където ще платят по-малка цена. Когато имаше по-твърда позиция от правителството, такива инциденти нямаше. Има хора, които стоят зад решението да бъдат атакувани тези кораби с дрон. Трябва сериозна реакция от правителството. Искат да гарантират сигурност през мекушавост."

Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев – с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски в профила на партията във Фейсбук.

"Възраждане" призова за незабавно спиране експорта на оръжие за Украйна, както и финансовата помощ за Киев.

"Призоваваме Румен Радев веднага да забрани какъвто и да било експорт на оръжие, снаряди, на всичко, свързано с Украйна", заяви на брифинг в парламента депутатът Цончо Ганев. "Към днешна дата трябва да бъде спрян износът на оръжие, даряването на пари, да бъдат премахнати всякакви участия на България в международни пактове за предоставяне на финансова помощ, защото по този начин сме уязвими и сме част от военния конфликт".

Намираме се в тежка ситуация, в която вече има и жертви, посочи още Ганев. "От "Възраждане" не можем да разберем защо управляващите се правят на изненадани, като че ли е станало нещо неочаквано, а президентът Йотова и към днешна дата отказва да свика Консултативния съвет за национална сигурност", коментира той.

По темата работят Милена Кирова и Николай Минков