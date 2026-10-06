Първи коментари в парламента: От ПП и ДБ поискаха свикване на Консултативния съвет по национална сигурност

Първите политически коментари са от част от опозицията в лицето на "Демократична България" и "Продължаваме Промяната". Те отправиха остри критики към президента, свързани с Консултативния съвет за национална сигурност, като са на мнение, че държавният глава е трябвало да свика КСНС през последните девет месеца поне три пъти. Като доводи посочиха, че различните политически формации в Народното събрание членуват в своите политически семейства в Европа и така може да имат и допълнителна информация, която може да бъде обсъдена на Консултативен съвет по национална сигурност.

И многократно подчертаха, че и сега трябва да бъде свикан КСНС, но казаха, че не са оптимисти, че това ще се случи.

По думите им, назад във времето е имало и друг път заплахи към нашата страна, както през 2022 г., така и през 2023 г., но тогава страната ни се е справила, като е отработила, цитирам, тези заплахи с нашите партньори. Отправиха още една критика към управляващите, свързана с антидрон системата, като казаха, че България се отказала да участва в този щит за защита на нашата страна, заедно с цяла Европа.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Демократична България": "Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв Консултативен съвет за национална сигурност? Ние, от "Демократична България" отново искаме да бъде свикан такъв, спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече е войната на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителната икономическа зона на България. Аз не знам какво трябва да стане - дроновете да са на наша територия извън плажовете, за да свика КСНС. Когато украински дрон примамка падне има проблем. Като руски дронове падат - няма проблем." Асен Василев, председател на ПП: "Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България, главнокомандващ, към момента очевидно нямаме. Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството. Знаем, че шефът на Генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани."

Очакват се коментари от останалите формации в Народното събрание.

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