Тийнейджърът Пау Кубарси спечели наградата "Голдън Бой" само два месеца преди 20-ия си рожден ден. Защитникът на Барселона бе основен футболист в похода на Испания към световната титла през лятото.

Наградата "Голдън Бой" се връчва след гласуване сред журналистите, които избират най-добрия млад футболист до 21 г. в света.

"Гордея се с тази награда и благодаря на всички, които са гласували за мен. Изминалата година бе невероятна, но искам да постигна повече. Като защитник е по-трудно да получиш такова признание, защото нашата работа не е много видима. В края на деня хората се интересуват от голове, асистенции, атрактивен футбол и нещо, което да хване окото им", каза той за Ройтерс.

С наградата на Кубарси Барселона вече има четирима носители на "Голдън Бой" само в рамките на шест години. Педри спечели през 2021 г., след което призът попадна в ръцете на Гави и Ламин Ямал.