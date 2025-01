Педри ще продължи да се раздава за Барселона още дълги години

В Барселона отново доказаха, че мислят за бъдещето. Испанците няма никакво намерение да слагат край на своите взаимоотношения с една от своите ключови фигури. Каталунците ще продължат да разчитат на Педро Гонзалес, наричан още Педри, анонсираха днес официално от клуба. Полузащитникът се обвърза с „блаугранас“ до края на юни 2030 година. Предишното споразумение между испанеца и „лос кулес“ бе до 2026 г.

Педри се присъедини към каталунците през лятото на 2020 г. и постепенно се сдоби със статута на лидер. През настоящия сезон той допринесе за силното представяне на „блаугранас“, които вече завоюва Суперкупата на Испания и си проправиха път до Топ 8 в Шампионската лига. На сметката на испанския национал личат 32 мача, за които отбеляза 4 гола и записва 4 асистенции във всички турнири с екипа на „лос кулес“.

Pedri signs to stay with Barça until 2030

В неговата визитка с каталунците личат един трофей в Ла Лига и една Купа на Краля, като може да се похвали с още една Суперкупа на Испания.

Преди това 22-годишният футболист се подвизаваше в Лас Палмас.

Pedri has something to tell youpic.twitter.com/oGoTYRbiAB