Пет души от катастрофите на АМ "Тракия" са приети в бургаската болница "Сърце и мозък"

Петима пациенти са приети в болницата „Сърце и мозък“ в Бургас. Четирима от тях са с фрактури, без опасност за живота, и са настанени в отделенията по гръдна хирургия и ортопедия. Петият пациент е с политравма, приет в критично състояние и с опасност за живота.

Все още две линейки с реанимационни екипи са на мястото на инцидента. Допълнително два реанимационни екипа със специалисти и необходимата апаратура са изпратени на летище Бургас, където се очаква да пристигнат част от пострадалите.