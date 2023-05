Петра Квитова отказа участие на турнира в Рим

Петра Квитова отказа участие на силния турнир по тенис в италианския столица Рим през следващата седмица заради контузия на десния крак, съобщи тя в социалните мрежи.

Чехкинята, която е №10 в световната ранглиста, спечели титлата в Маями миналия месец. Тя добави, че се надява да се възстанови навреме за втория турнир от Големия шлем за годината - Откритото първенство на Франция.

Unfortunately my right foot is still causing me pain so, after consulting my team, I have made the difficult decision to withdraw from Rome. I will miss the beautiful site, the Italian fans and wish the tournament a great week. I’ll work hard to be ready for the French Open ️