Петра Квитова победи Дона Векич и спечели втора титла за сезона

Чехкинята Петра Квитова спечели втората си титла през сезона, след като триумфира на тенис-турнира в Берлин над Дона Векич с 6:2, 7:6 (6). Квитова, която е 9-а в световната ранглиста на WTA и двукратна шампионка от турнира от Големия шлем Уимбълдън, взима шеста титла на тревни кортове в кариерата си.

След като спечели и турнира в Маями по-рано през сезона, титлата в Берлин е под №31 в кариерата на Квитова. От активните състезателки в момента единствено Винъс Уилямс е спечелила повече, като на нейната сметка са 49 турнирни победи.

Нейната форма отново е възходяща преди тазгодишното издание на Уимбълдън, тъй като спечели 12 от последните си 13 мача на трева от миналогодишния Ийстбърн насам, а в същия период е загубила едва четири сета.

Хърватката Векич се радваше на добра серия преди днешния финал, но статистиката беше тотално на страната на Квитова, която има четири победи в петте мача до днес между двете. 33-годишната чехкиня, за която днешният финал беше под №42 в кариерата, заложи на здрав сервис и стабилна игра от началната линия. В първия сет Квитова загуби само осем точки при подаванията си, отразявайки единствената точка за пробив, с която трябваше да се справи. И на свой ред направи два пробива – за 4:2 и за 6:2, взимайки първия сет за 35 минути.

Във втория сет хърватката реши да рискува и в началото й се получи много добре. Тя поведе с 3:1, като спечели 14 от 20 точки. След това обаче при 4:5 допусна пробив, което изпрати частта към тайбрек. В него чехкинята направи по-малко грешки и го спечели с 8:6.

