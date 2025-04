Пиастри спечели втората свободна тренировка за Гран при на Япония

Оскар Пиастри бе най-бърз в изключително накъсаната втора свободна тренировка за Гран при на Япония във Формула 1. 23-годишният австралиец спря хронометъра на 1:28.114 минута и победи с едва 0.049 сек. съотборника си в Макларън Ландо Норис, който оглави колоната в първата тренировка.

Подиумът бе допълнен от 20-годишния французин Исак Хаджар с РБ, който се възползва от хаоса и съумя да бъде най-бърз след пилотите на Макларън.

Място в десетката намериха още Люис Хамилтън (Ферари), Лиам Лоусън (РБ), Джордж Ръсел (Мерцедес), Шарл Льоклер (Ферари), Макс Верстапен (Ред Бул), Пиер Гасли (Алпин) и Карлос Сайнц (Уилямс).

Пилотите навъртяха двойно по-малко обиколки на пистата "Сузука" в сравнение с първата свободна тренировка, като главна причина за това бе бруталната катастрофа на Джак Дуън.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2



He is OK and out of the car