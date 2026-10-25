Пиян председател на СИК в село Изгрев край Царево дойде с 2-литрова бутилка бира на работа

Алкохолът се оказа главен герой в две изборни секции в страната днес. Единият куриозен случай завърши с отстраняване на председател на секционна комисия, а другият – с полицейски проверки.

В село Изгрев край Царево председателят на секционната избирателна комисия беше отстранен заради употреба на алкохол. Той е бил във видимо неадекватно състояние, а със себе си носел и двулитрова бутилка с бира.

Въпреки необичайната ситуация, изборният процес не беше прекъснат, а председателят беше отведен от полицията.

Още преди началото на изборния ден 39-годишният председател на секцията в царевското село Изгрев бил видимо пиян.

Мартин Крумов, секретар на СИК в с. Изгрев: „Отворихме секцията и на тази масичка си беше седнал още към 7:10 ч. Той си изкара и бутилката на масата и вече показно дори си употребяваше алкохол“.

Присъствието на останалите не го притеснило изобщо, също както и началото на вота.

Мартин Крумов, секретар на СИК в с. Изгрев: „Започнаха да влизат първите избиратели. Той въобще не присъстваше вътре. И след като получи първото обаждане от Община Царево за избирателната активност, той не знаеше колко са избирателите дори“.

Последвал сигнал до РИК, откъдето извършили проверка.

Георги Михов, председател на РИК-Бургас: “Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол. Изведохме го от комисията с наше решение. Преназначили сме зам.-председателя за председател“.

Провинилият се няма да получи възнаграждението си за вота.

Във Враца работиха по сигнал за пияна 9-членна секционна комисия в село Три кладенци.

Теодора Христова, член на СИК: „Така като ни гледате според вас пияни ли сме? Тук сме от 07:00 ч., ако е имало нещо, всички го виждат – спокойно е, имаме си полиция, всички виждат, че сме в адекватно състояние." Калин Петков, член на СИК: „Вече три пъти идват да проверяват, ние сме съвсем адекватни, виждате го и вие…то това вече е прекалено“.

Сигналът се оказа фалшив, а хората в секцията заявиха, че са обидени.