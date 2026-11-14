Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система

Шофьорите на всички видове превозни средства ще могат да заплащат автоматизирано таксата за преминаване на Дунав мост при Русе в посока Румъния от 08.00 часа на 17 ноември 2026 година. Новата система ще бъде достъпна на 9 от общо 11 трасета, съобщиха от Агенция „Митници“.

Плащането ще може да се извършва предварително чрез уеб приложение или на място чрез терминали за самообслужване за всички категории превозни средства. И в двата случая ще се приемат дебитни и кредитни карти, както и специализираните за товарни автомобили DKV карти.

Цената на таксата за съответната категория превозно средство остава без промяна.За плащането (през уеб приложението или чрез терминали за самообслужване) няма да се заплащат допълнителни банкови или други такси.

От Агенция "Митници" отбелязват, че до 31 януари 2027 г. ще продължи да бъде възможно и плащането в брой на две отделни трасета – едно за леки и едно за товарни автомобили. В кабините на всички трасета ще има служители, които ще оказват съдействие на водачите при необходимост.

Уеб приложението ще бъде достъпно на адрес https://eborders.customs.bg от 17 ноември. Водачите ще могат да го използват след регистрация с потребителско име и парола и двуфакторна автентикация. Предвидена е и възможност за вход с квалифициран електронен подпис за регистрираните потребители на Е-портала на Агенция „Митници“.