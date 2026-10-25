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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Пловдив избира президент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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В двата избирателни района- Пловдив град и Пловдив област с право на глас са 593 155 души. Вотът ще бъде в 1032 секции, от тях 488 са в Пловдив и 544 в областта. С машини ще се гласува в 466 секции в града и в 446 в областта. В останалите- с под 300 избиратели вотът ще е с бюлетини.

В определени секции в Пловдив, където се гласува само с бюлетина, избиратели с увредено зрение ще могат да ползват тактилни шаблони за вота си. Шаблонът съвпада с хартиената бюлетина, има прорези на местата за гласуване и на брайл са изписани номерата на кандидатите и опцията „Не подкрепям никого“.

В секциите с над 300 избиратели хората със затруднено зрение ще могат да гласуват само с машина с помощта на придружител по техен избор. За първи път право на глас на изборите днес ще могат да упражнят 2 312 млади жители на Пловдив. В избирателните списъци в града са включени и шестима столетници.

Всички секции на територията на община Пловдив са стартирали успешно изборния ден. Няма проблем с дефектирали машини, съобщи за БНТ председателят на 16 РИК Пловдив Ивайло Василев.

Вижте повече в прякото включване на Галена Паскова

#България избира президент #Пловдив

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