По-дълъг от „Титаник“ и някога най-бързият в света: легендарен лайнер става изкуствен риф

Прочутият американски презокеански лайнер SS United States, който е по-дълъг от „Титаник“ и някога е бил най-бързият пътнически кораб в света, ще намери последния си пристан на дъното на Мексиканския залив, където ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света, пише Асошиейтед прес.

Предвижда се корабът да бъде потопен край северозападното крайбрежие на Флорида в рамките на проект на стойност 13,5 милиона щатски долара. Целта е районът да привлече повече водолази и любители на риболова, като същевременно се създаде ново местообитание за морски видове като риба тон и риба меч.

Потапянето ще сложи край на дългогодишните опити корабът да бъде съхранен, след като в продължение на десетилетия е бил застрашен от нарязване за скрап.

SS United States е бил истинско технологично чудо, когато през 1952 г. извършва първото си плаване. През следващите години прекосява Атлантическия океан повече от 800 пъти, превозвайки знаменитости като Грейс Кели и Елизабет Тейлър, както и президента Джон Ф. Кенеди и бившия британски крал Едуард Осми. Сред пътниците е бил и младият Бил Клинтън, който пътува с него до Великобритания.

По време на първото си плаване корабът поставя рекорд за скорост при пресичане на Атлантическия океан, като достига средна скорост от близо 66 километра в час. Така подобрява постижението на британския лайнер Queen Mary от 1938 г. с около 7,2 километра в час.

С дължина от 302 метра SS United States е с 33 метра по-дълъг от „Титаник“. Корабът е построен във Вирджиния през 1950–1951 г. с участието на повече от 3000 работници.

При подготовката за потапянето са премахнати комините му, високи около 20 метра, които ще бъдат запазени като част от бъдещ музей, посветен на лайнера. От плавателния съд са демонтирани също повече от 400 илюминатора, а в корпуса и палубите са направени отвори, през които морската вода ще навлезе и ще потопи кораба.

SS United States ще легне на морското дъно на дълбочина около 55 метра, на приблизително 40 километра югозападно от град Дестин. Горната му палуба ще бъде на около 18 метра под повърхността, което ще позволи достъп и на по-неопитни водолази.

Снимки: БТА

В района вече има около 500 изкуствени рифа. Досегашният рекорд за най-голям подобен обект принадлежи на самолетоносача USS Oriskany, който беше потопен през 2006 г. край Пенсакола. Двата кораба ще бъдат достатъчно близо, за да могат опитни водолази да посетят и двата обекта в рамките на един ден.

„Стремим се да бъдем най-добрата дестинация за гмуркане в света“, каза говорителят на окръг Окалуса Ник Томечек. „Целта ни беше да гарантираме, че корабът няма да бъде изгубен завинаги“, отбеляза Дейвид Лорънс от организацията SS United States Conservancy, която се занимава със съхраняването на плавателния съд.

Корабът е изведен от експлоатация през 1969 г. Плановете да бъде превърнат в хотел или използван от круизна компания не се осъществяват, а от 1996 г. той стои закотвен край кей във Филаделфия.