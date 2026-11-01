По-висока избирателна активност в деня на балотажа в Община Белица

Изборният ден в община Белица започна нормално без нарушения. Всички 17 секции на територията на общината отвориха точно в 7:00 часа – в 7 от тях се гласува с хартиени бюлетини, в останалите 10 – с машина. От Районната избирателна комисия в Благоевград съобщиха, че всички машини са стартирали безпроблемно.

Право на глас имат 7971 избиратели. На първия тур едва под 8% отидоха до урните. В някои населени места, като село Лютово например, имаше рекордно ниска избирателна активност – само 2 гласа. Засега изглежда, че активността днес ще бъде по-висока. За сравнение – в секция № 3 в Белица миналата неделя към 10:00 часа в урната е имало под 10 гласа, в момента те са над 40.

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