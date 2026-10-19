Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин

На 89 годишна възраст почина почетният председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) проф. д-р Стоян Дурин. Дългогодишен счетоводител, финансов ревизор и преподавател. Цялата му професионална кариера е свързана със счетоводството.

Роден е в кюстендилското село Блатец. Завършва Висшият икономически институт "Карл Маркс" (сега УНСС) със специалност "Счетоводна отчетност".

От 1985 до 2001 г. ръководи методологията на счетоводството в Министерството на финансите. От 1991 г. е дипломиран експерт-счетоводител и първият председател на ИДЕС (1996-2002 г.), а през 2011 г. става Почетен председател.

Има издадени над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Провеждал е редица обучения на студенти и на счетоводители от практиката по „Финансово счетоводство”, „Международни стандарти за финансово отчитане” и по „Международни одиторски стандарти”.

Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990 – 2002 година.

"В такива моменти не е лесно да бъдат намерени най-верните думи, които да опишат чувствата, които изпитваме, когато се сбогуваме с човек от такъв мащаб, разделяме се с една епоха!

Той беше и ще остане в спомените и сърцата на всички, които са могли да общуват с него, като голям професионалист и голям човек! Човек, отдал най-плодотворните години от живота си на професията и на България! Името му ще се помни години наред с огромна признателност", написаха в социалните мрежи от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

БНТ изказва съболезнования на семейството, близките и колегите на проф. Дурин.

Поклон пред паметта му!