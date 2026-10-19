БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990 – 2002 г.

Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
Слушай новината

На 89 годишна възраст почина почетният председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) проф. д-р Стоян Дурин. Дългогодишен счетоводител, финансов ревизор и преподавател. Цялата му професионална кариера е свързана със счетоводството.

Роден е в кюстендилското село Блатец. Завършва Висшият икономически институт "Карл Маркс" (сега УНСС) със специалност "Счетоводна отчетност".

От 1985 до 2001 г. ръководи методологията на счетоводството в Министерството на финансите. От 1991 г. е дипломиран експерт-счетоводител и първият председател на ИДЕС (1996-2002 г.), а през 2011 г. става Почетен председател.

Има издадени над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Провеждал е редица обучения на студенти и на счетоводители от практиката по „Финансово счетоводство”, „Международни стандарти за финансово отчитане” и по „Международни одиторски стандарти”.

Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990 – 2002 година.

"В такива моменти не е лесно да бъдат намерени най-верните думи, които да опишат чувствата, които изпитваме, когато се сбогуваме с човек от такъв мащаб, разделяме се с една епоха!
Той беше и ще остане в спомените и сърцата на всички, които са могли да общуват с него, като голям професионалист и голям човек! Човек, отдал най-плодотворните години от живота си на професията и на България! Името му ще се помни години наред с огромна признателност", написаха в социалните мрежи от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

БНТ изказва съболезнования на семейството, близките и колегите на проф. Дурин.

Поклон пред паметта му!

#счетоводство #проф. Стоян Дурин #кончина #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски
1
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
2
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Самолет кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
4
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър
5
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и...
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване
6
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Общество

14-годишен намушка в гърба свой съученик в Карнобат
14-годишен намушка в гърба свой съученик в Карнобат
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“ Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“
Чете се за: 00:40 мин.
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО) Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя
Чете се за: 00:52 мин.
Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил ще отслужат празнична литургия в Рилския манастир Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил ще отслужат празнична литургия в Рилския манастир
Чете се за: 01:35 мин.
След година ремонт: Откриват изцяло обновеното детско отделение в болницата в Дупница След година ремонт: Откриват изцяло обновеното детско отделение в болницата в Дупница
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Франция обмисля локални вечерни часове след масовите протести и вълната от безредици Франция обмисля локални вечерни часове след масовите протести и вълната от безредици
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министерство на отбраната засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати Министерство на отбраната засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След ударите по „Челси-3“: Разследващите иззеха първи...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
„Не му е за първи път“: Бащата на намушканото момче в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Визитата на китайския първи дипломат Уан И в България (ОБЗОР)
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Заплаха за бомба на борда: Самолет от Тел Авив до Виена се приземи...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ