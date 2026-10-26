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Почти нулева избирателна активност в Община Белица в деня на вота

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Чете се за: 01:42 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В община Белица и в малките населени места на територията на общината беше регистрирана изключително ниска избирателна активност. Точно 610 души отидоха до урните, от имащите право на глас 6700 души. Това е точно 5,65% избирателна активност, а в съседната община Якоруда – 5,91% избирателна активност.

Вчера дори в Община Белица имаше и прецедент – следобед имаше урна, в която не беше пуснат нито един глас. Това се случи в село Лютово, където избирателите са около 168 души, а малко по-късно все пак двама души от комисията решиха да гласуват в тази секция. Подобна беше ситуацията и в съседните на Лютово села – Кузьово, Бабяк, Орцево, Гълъбово, където бяха гласували по един жител и по няколко души от комисията.

Хората спазиха заканите си, че ще бойкотират изборите, докато кметът на общината Радослав Ревански е в ареста. В Община Белица имаше разкрити 4 секции, където малко по-динамично протичаха изборите и в четирите секции са гласували между 90 и 100 души. Протоколите от тези секции вече са обработени. Най-много гласове хората са дали за Илияна Йотова, около 20-30% са за Андрей Гюров. Имаше и единични дадени за Костадин Костадинов.

Вижте още в прякото включване на Антония Сукалинска

#България избира президент #община Белица #ниска избирателна активност

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