Португалия създава морски резерват с площ от 173 000 кв. км в Атлантическия океан

Португалското правителство одобри създаването на нов морски резерват с площ от 173 000 кв. км в Атлантическия океан, което е важна стъпка към постигането на целта за защита на 30 на сто от морските територии на страната до 2028 г., предаде Ройтерс.

Португалското правителство посочи в комюнике, че резерватът ще защитава „уникални дълбоководни местообитания, включително студеноводни корали, коралови градини, гъби и застрашени видове“.

Новата защитена зона беше обявена по време на конференцията на ООН за климата COP31 в Турция. С нейното създаване делът на португалските води под защита ще нарасне от около 19 на 25%.

Резерватът обхваща комплекс от подводни планини Мадейра - Торе, разположен между остров Мадейра и континенталната част на Португалия, както и хребета Гориндж с площ от 22 900 кв. км, намиращ се на около 200 км от южното крайбрежие на страната. Там се издига най-високата подводна планина в Западна Европа.

Според правителството морската защитена зона ще съчетава „опазването на биологичното разнообразие с устойчивия традиционен риболов“.

През 2024 г. Португалия създаде най-голямата мрежа от морски защитени зони в Северния Атлантически океан около Азорския архипелаг, обхващаща 287 000 кв. км.

Португалия работи за постигането на целта на ООН за защита на най-малко 30 на сто от световния океан до 2030 г. в рамките на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин–Монреал – международно споразумение за спиране и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие