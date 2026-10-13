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Португалските власти иззеха 3,7 тона кокаин край бреговете на Фаро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 02:22 мин.
По света
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Изземването е резултат от няколкомесечно разследване на престъпната мрежа

Португалските власти иззеха 3,7 тона кокаин край бреговете на Фаро
Снимка: БГНЕС/Архив
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Португалските власти иззеха 3,7 тона кокаин край бреговете на Фаро, в региона Алгарве, след международна операция срещу наркотрафика.

В съобщение съдебната полиция посочи, че конфискацията е извършена в неделя след разследване, довело до разбиването на престъпна група, занимавала се с внасяне на големи количества наркотици в Европа с помощта на високоскоростни плавателни съдове.

Кокаинът е бил открит на борда на подобен съд, „засечен и прихванат на около 80 морски мили южно от Фаро“. Разследващите са иззели и „различни предмети, използвани за навигацията и транспортирането“ на товара, пише „Евронюз“.

На пресконференция ръководителят на съдебната полиция в Лисабон Жоао Оливейра определи групата като „поредната международна престъпна организация“, целяща да доставя големи количества кокаин в Европа. Той обърна внимание на използването на т.нар. „нарколанча“ - скоростна лодка, предназначена за наркотрафик, метод, който се прилага широко през последните години.

Изземването е резултат от няколкомесечно разследване на престъпната мрежа.

По думите на Оливейра властите са получили сигнал за плавателен съд, който „вече е бил в полезрението ни като подозрителен“. Служителите се приближили до него в открито море, където прихванали трима заподозрени членове на екипажа.

Те не изпълнили разпорежданията на властите и по време на преследването настъпил сблъсък. Един от заподозрените получил тежки наранявания и по-късно починал. Другите двама, и двамата чужди граждани, били арестувани и ще бъдат изправени пред съд в Лисабон, който ще реши дали да им бъдат повдигнати обвинения и дали да бъдат задържани под стража.

Операцията с кодово име „Маре Нострум“ е проведена под координацията на Центъра за морски анализ и операции - Наркотици, съвместно с португалските военноморски сили, морската полиция, испанската Гражданска гвардия и италианската финансова гвардия.

#престъпна мрежа # трафик на дрога #Португалия

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