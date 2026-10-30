Последен ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори

Обръщенията на кандидатите за президент, предвидени според Изборния кодекс, ще бъдат излъчени по БНТ 1 веднага след централната емисия новини “По света и у нас” тази вечер, едновременно и по БНТ 2 и БНТ 4.

Днес е последният ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори в неделя. На балотажа се изправят кандидатпрезидентските двойки Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.

От полунощ на 31 октомври до края на изборния ден в неделя агитацията е забранена. Утре секционните избирателни комисии ще получат машините, изборните книжа и останалите материали за вота. Изборният ден ще започне в 7.00 часа сутринта и ще продължи до 20.00 часа. Ако пред секции има желаещи да гласуват, изборният ден ще бъде удължен до 21.00 часа. В неделя машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната. В над 2200 от тях ще бъдат поставени по две устройства.