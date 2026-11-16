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Посолството на САЩ у нас с предупреждение за потенциални заплахи и рискове при пътуване в Европа по празниците

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Посолството на САЩ у нас с предупреждение за потенциални заплахи и рискове при пътуване в Европа по празниците
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Посолството на САЩ в София предупреди американските граждани за повишено внимание при пътувания в Европа в навечерието на празничния сезон заради потенциални терористични заплахи и престъпност.

Като възможни цели са посочени коледни базари, туристически обекти, гари, летища, търговски центрове, религиозни храмове и други оживени обществени места. Предупреждението отчита и риск от нападения без предварителен сигнал, както и от затруднения в транспорта заради стачки, демонстрации и фалшиви сигнали за бомби.

Американските власти препоръчват следене на местните новини, повишена бдителност на обществени места и предварителна проверка на полетите и транспортните разписания.


#посолството на САЩ

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