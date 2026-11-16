Посолството на САЩ у нас с предупреждение за потенциални заплахи и рискове при пътуване в Европа по празниците

Посолството на САЩ в София предупреди американските граждани за повишено внимание при пътувания в Европа в навечерието на празничния сезон заради потенциални терористични заплахи и престъпност.

Като възможни цели са посочени коледни базари, туристически обекти, гари, летища, търговски центрове, религиозни храмове и други оживени обществени места. Предупреждението отчита и риск от нападения без предварителен сигнал, както и от затруднения в транспорта заради стачки, демонстрации и фалшиви сигнали за бомби.

Американските власти препоръчват следене на местните новини, повишена бдителност на обществени места и предварителна проверка на полетите и транспортните разписания.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026



