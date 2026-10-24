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Пожарникари и доброволци проведоха учение за горски пожар в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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пожарникари доброволци проведоха учение горски пожар бургас
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Около 80 пожарникари и доброволци от общините в област Бургас участваха в практическо учение за реакция при горски пожар. То се проведе днес в боровата горичка в бургаския ж.к. „Меден рудник“ с цел подобряване на координацията при бедствия и извънредни ситуации.

Беше разигран сценарий за бързо разрастващ се горски пожар, който застрашава намиращите се наблизо жилищни сгради. Доброволците работиха съвместно с професионалните огнеборци по ограничаването и овладяването на условния огнен фронт, като отработиха взаимодействието между екипите в критична ситуация.

За изпълнението на поставените задачи беше използвана разнообразна специализирана техника и оборудване, демонстриращи мащаба на учението и възможностите за реакция при подобни ситуации. В практическите действия бяха включени пет пожарни автомобила, модул за гасене на пожари, булдозер, както и специално закупените по проекта дронове и друго оборудване, подпомагащо работата на екипите. Чрез използването им участниците отработиха различни аспекти на действията по ограничаване и овладяване на горски пожари и други извънредни ситуации.

Тренировката имаше за цел да повиши готовността за съвместни действия и да подобри координацията между професионалните пожарникари и доброволните формирования.

старши комисар Николай Николае, директорът на РДПБЗН - Бургас: „Подобни тренировки са важна част от подготовката за ефективна реакция при горски пожари, бедствия и други извънредни ситуации, особено когато огънят застрашава населени места. Инициативата допринася за укрепване на сътрудничеството между институциите и доброволците и за повишаване на готовността за защита на населението в област Бургас.“

#Бургас #пожарна #учение

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