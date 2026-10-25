"Правят далавери, дават пари": Засилено полицейско присъствие в плевенското село Буковлък

Засилено полицейско присъствие, изключително ниска избирателна активност засега и съмнения за търговия с гласове в плевенското село Буковлък.

50 евро – такава оферта твърди, че е получил жител на Буковлък, за да продаде гласа си. В селото обаче отричат да има търговия с вот и обясняват, че в селото списъци се правят само с имената на сватбари, а не на избиратели, чиито гласове се договарят.

И докато версиите се разминават при полицейска акция в Плевенско бяха съставени 8 предупредителни протокола на хора, за които има съмнение, че се занимават с изборна търговия.

– Правят далаверите, дават пари там. Тайна работа. Дават по 50 евро, чакай... говоря, мълчи. Махни се с тия брадви.

БНТ: При теб кой дойде да ти предлага?

– Някой мафиоз. Той ме спря и каза: Дай да ти дам някой лев. Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай. Николай Иванов: "Списъци тука няма, списъци има само за сватби и се отчита и ти му даваш другия месец и ти му отчиташ повече. Просто сме станали тука в Буковлък полицейска акция да ни търбушат, да ни плашат децата нощно време."

Вижте още в прякото включване на Даниела Димитрова