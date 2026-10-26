Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?

Кой на кого ще даде подкрепа на втория тур? Основният въпрос, преди балотажа, къде ще отидат гласовете на другите участници в кандидат-президентската надпревара, засега не получава отговор.

Костадин Костадинов заяви, че с „Възраждане" ще трябва да се съобразяват всички останали.

Костадин Костадинов, председател на ПП „Възраждане": „Голяма част от избирателите, които на предишните избори бяха направили различен избор в полза на Радев, сега се завърнаха обратно. „Възраждане“ показа, че е политически фактор, който е сред основните в българския политически живот. Защото резултатът от изборите на втория тур, на 1 ноември, до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане“.“

Костадинов допълни, че партията ще прецени дали и на кого да даде подкрепа, ако трябва и след вътрешна анкета. Според него, избирателите на „Възраждане" са свободни хора и сами могат да решат.

Костадин Костадинов, председател на ПП „Възраждане": „Второ - както знаете, за да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана. Ние имаме свои виждания, от които, знаете, не правим компромис и те са принципни.“

Радостин Василев беше по-конкретен в призива към избирателите за предстоящия балотаж.

Радостин Василев, председател на ПП МЕЧ: „Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Илияна Йотова. Ако г-жа Йотова загуби изборите сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори.“

Иван Христанов каза, че в момента няма отговор на въпроса кой да бъде подкрепен на балотажа.

- „Вие за кого ще гласувате другата седмица?“ Иван Христанов: „Това ще го реша през тази седмица, отново на база на това, което се е случило. Пак казвам, не е момента сега за тези отговори.“

В изборната нощ Ивелин Михайлов не коментира резултатите от първия тур на президентските избори.