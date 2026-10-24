Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент

227 машини за президентския вот пристигнаха във Враца. По график вече са разпределени на общините от областта.

До този момент РИК-Враца е направила около 240 смени на членове на СИК и ръководни позиции. В известното с изборните нарушения село Малорад, освен за президент, ще гласуват и за кмет на втори тур. Миналата неделя никой от петимата кандидати не успя да събере необходимото мнозинство. Двата вота ще се проведат независимо един от друг, в една секция избирателят ще упражни правото си на глас за президент, а в друга за кмет. Освен в Малорад, двойни избори ще има и в Рудник и в Яворово.