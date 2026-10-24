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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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227 машини за президентския вот пристигнаха във Враца. По график вече са разпределени на общините от областта.

До този момент РИК-Враца е направила около 240 смени на членове на СИК и ръководни позиции. В известното с изборните нарушения село Малорад, освен за президент, ще гласуват и за кмет на втори тур. Миналата неделя никой от петимата кандидати не успя да събере необходимото мнозинство. Двата вота ще се проведат независимо един от друг, в една секция избирателят ще упражни правото си на глас за президент, а в друга за кмет. Освен в Малорад, двойни избори ще има и в Рудник и в Яворово.

#вота #Малорад #кмет #президент

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