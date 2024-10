Предимство Манчестър Сити: Арсенал и Ливърпул си поделиха по точка на стадион "Емирейтс"

Арсенал и Ливърпул не излъчиха победител в дербито на деветия кръг на Висшата лига. Двата отбора изиграха вълнуващо равенство 2:2 на стадион "Емирейтс", от което най-много спечели Манчестър Сити, който измести мърсисайдци от първото място и отвори пет точки разлика на "артилеристите". "Топчиите" повеждаха на два пъти чрез Букайо Сака и Микел Мерино, но възпитаниците на Арне Слот не се предадоха и стигнаха до ремито, благодарение на голове на Върджил ван Дайк и Мохамед Салах.

Арсенал бе отборът, който с оглед формата на двата гранда имаше повече какво да доказва в този сблъсък и го стори още в 9-ата минута. Бен Уайт изведе капитана в днешния мач Букайо Сака на десния фланг. Английското крило навлезе навътре, с което преодоля Андрю Робъртсън и стреля в близкия ъгъл на Куивин Келъхър, за да открие резутата.

10 - Bukayo Saka has been directly involved in 10 goals in eight appearances in the Premier League this season (3 goals, 7 assists); the fewest games by an Arsenal player to reach 10+ in a single campaign since Cesc Fàbregas in 2009-10 (6 games). Talisman. pic.twitter.com/Dp8QbniLqS