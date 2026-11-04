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Предлагат наземната и въздушната спешна помощ да бъдат обединени в една структура

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане - до 3 декември 2026 г. Проектът е свързан с изпълнението на административната реформа в системата на МЗ и с реорганизацията на системата спешната медицинска помощ, включително по въздуха.

Към момента системата за спешна медицинска помощ е организирана чрез 27 центъра за спешна медицинска помощ, разположени в 27 административно-териториални области на страната, както и един Център за спешна медицинска помощ по въздуха, които функционират като самостоятелни юридически лица, се посочва в доклада на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. С проекта се предлага центровете за спешна помощ да се влеят в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, като той ще се преименува на Национален център за спешна медицинска помощ. В новата структура да се влее и Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ "Проф. д-р Милан Миланов“, се предлага още в проекта.

С проекта се цели създаване на единна организационна, управленска и финансова рамка за системата за спешна медицинска помощ, а целта е намаляване на самостоятелните юридически лица от 29 на едно. Очакваните резултати от приемането на постановлението са създаване на единна организационна и управленска рамка за системата за спешна медицинска помощ, концентриране на юридическата и финансовата отговорност в Национален център за спешна медицинска помощ, ограничаване на дублиращите общоадминистративни дейности и създаване на условия специализираната медицинска дейност да продължи в рамките на териториалните структури на Националния център за спешна медицинска помощ.

Общата щатна численост на персонала, зает във всички центрове за спешна медицинска помощ, включително и в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, към момента е 7227 щатни бройки, а на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ "Проф. д-р Милан Миланов“ е пет щатни бройки. От предвидената структурна промяна, чрез вливането на
съществуващите към момента центрове се предвижда щатната численост на Националния център за спешна медицинска помощ да бъде 7032 щатни бройки.

Не се предвижда промяна на финансовите средства по отношение на разходите за персонал за 2027 г., се допълва в доклада на министър Ивкова.

Развитието на ефективна, устойчива и достъпна спешна медицинска помощ изисква не само модерна инфраструктура и технологии, но и инвестиции в медицинските специалисти, научни изследвания и международно сътрудничество, каза преди ден министър Ивкова при откриването на 28-ата среща на Алианса за научни изследвания в областта на доболничната спешна и интензивна медицина.

През август тази година министър Ивкова каза, че обединяването на наземната и въздушната спешна медицинска помощ е, за да няма новини за забавяне при оказването на спешна помощ. Ще се слеят управленските процеси, няма да се закриват центрове или филиали в страната, допълни тя.

#Министерство на здравеопазването #Спешна помощ

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