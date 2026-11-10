Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази съболезнования след произшествието на АМ "Тракия"

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия", станала тази сутрин край пътен възел "Зимница" в област Ямбол.

"Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България", написа Антонио Коща в Екс.

"Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той.