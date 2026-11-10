Председателят на НС изрази съболезнования на семействата на загиналите на АМ "Тракия"
11933
Чете се за: 00:27 мин.
Слушай новината
Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук.
"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова.
В поста си тя изразява признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот.