Председателят на НС изрази съболезнования на семействата на загиналите на АМ "Тракия"

Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук.

"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова.

В поста си тя изразява признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот.