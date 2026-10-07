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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Чете се за: 02:05 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан" е прекратена и няма да бъде възоновена. Това стана ясно от брифинг на Морска администрация преди минути.

Според Румен Николов от Морския спасително координационен център най-вероятно екипажът на кораба е загинал, тъй като е имало изключително малък промеждутък между удара с дрона и потъването на плавателния съд. Според Морския спасително координационен център хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях най-вероятно са били на вахта.

Румен Николов, дир. на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация": "Най-вероятно няма и да има следи. Това мога да кажа като лично мнение.

-Прекратява ли се операцията за издирване?

-Операцията е прекратена в 17 часа вчера.

-И няма да се поднови?

-Не няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателния съдове, които са в бействия.

-Остатъци от дроновете дали сте намерили?

-Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето."

Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира в Военноморската академия в реанимацията.

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов.

#издирване на моряци #Атака с дронове в черно море #спасителна акция #Варна

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