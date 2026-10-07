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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Няма място за истерия, заяви Румен Радев

румен радев
Снимка: БТА
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Атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море поставя въпроса за готовността на България да реагира при подобни заплахи. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев заяви, че страната трябва да ускори изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи. Той съобщи и че кабинетът ще одобри проект за закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса.

Свикването на Консултативния съвет за национална сигурност трябва да бъде възможност за оценка на реалните рискове и необходимите решения за реакция при подобни заплахи.

Румен Радев:
„По този случай днес президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.“

Като ключов въпрос премиерът определи противодействието на безпилотни системи във въздушното и морското пространство.

„Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси.“

Като важно условие Радев посочи и информацията, необходима за навременна реакция. По думите му още през 2023 година е заложено придобиването на висок клас безпилотни летателни системи, които да осигуряват наблюдение над цялата българска изключителна икономическа зона.

„Важно условие, за да имаме такива способности, е да имаме надеждна, достоверна, навременна информация.“

Паралелно с това страната трябва да укрепи и противовъздушната си отбрана. Радев посочи, че до момента България има договор за един зенитно-ракетен комплекс което според него не е достатъчно за покриване на територията на страната. Затова и днес Правителството ще одобри проект за нова инвестиция.

снимки: БТА

„Затова едва днес след всичката извършена работа от нашето правителство приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.“

Така укрепването на противовъздушната отбрана и изграждането на способности срещу дронове се превръщат в два от основните елементи на отговора на България на променената среда за сигурност в Черно море.

Румен Радев обаче постави акцент и върху необходимостта от паралелни дипломатически усилия за прекратяване на войната, като подчерта, че сигурността не може да се измерва единствено с размера на средствата за превъоръжаване.

#Атака с дронове в черно море #МС #Румен Радев

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