"И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военно технически причини", каза премиерът Румен Радев на конференция за Черно море, организирана от Фондация "Фридрих Еберт". Според премиера атаките с дронове са изключително трудни за установяване с техниката, с която страната ни разполага.

"Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях, ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми няма как да стане. Няма такъв произведен радар", коментира премиерът.

По думите му Черно море трябва да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност.

"Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го направим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира и как трябва да приключи", каза Радев.

Според него Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява. Украйна пък, по думите му, е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.