Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море, Урсула фон дер Лайен обеща засилено наблюдение

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е на работно посещение в България. Визитата е в продължение на обиколката ѝ свързана с въпросите на сигурността в Черноморския регион, както и с необходимостта от защита на морските транспортни маршрути. У нас Фон дер Лайен беше посрещната от премиера Румен Радев във Варна. Двамата посетиха Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". След това двамата дадоха изявление пред медиите.

Премиерът Румен Радев изказа благодарност към председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен за нейното присъствие в България.

Румен Радев, премиер на България: „Искам да благодаря на председателя на Европейската комисия, че със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност. Затова, че България не е сама в предизвикателствата пред, които е изправена.“

Радев добави, че именно във Военноморското училище са били запознати с предизвикателната ситуация в района на Черно море.

Румен Радев, премиер на България: „За един месец в Черно море загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проток. Тези атаки са абсолютно недопустими, моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското право и на международното право е ясно едно - трябва да има мир. За да има мир трябва да има спиране на огъня и активна дипломация.“

Радев уточни, че България не е сама в тези усилия. Още в първите часове на атаките спрямо търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона той е бил в непрекъсната връзка с председателя на Европейската комисия. Премиерът благодари на ръководството на Европейската комисия и на всички европейски лидери за подкрепата на предложеният от него и от президента на Румъния мораториум върху атаките на цивилни кораби в Черно море. Той изрази признателност и към всички български екипажи, които действаха изключително самоотвержено в една много трудна обстановка, за да спасяват човешки животи. Той увери, че продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир.

Румен Радев, премиер на България: „В България мобилизирахме напълно нашите способности. Активираме нашите активни средства - авиация, кораби, гранична полиция, дронове. Получихме усиление и от самолетите за морско патрулиране на нашите съюзници САЩ и Франция. За нас Черно море не е само териториални води и изключителна икономическа зона. Той е външна граница на Европейския съюз. Граница, която ние пазим, както пазим и нашата сухопътна граница.“

Премиерът изрази и лична благодарност към председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, затова че през 2023 година тя отговори на българския призив за повече подкрепа за защитата на нашите сухопътна и морска граница. С нейно решение е бил отпуснат финансов пакет от 600 млн. евро приоритетно за България, в следствие на които България е засилила изключително успешно защитата на нашата граница.

Румен Радев, премиер на България: „За да бъде Европа успешна в гарантирането на собствената си сигурност, тя трябва да развива силна индустриална база, наука и отбранителни технологии, които са напълно във визията на ръководството на Европейския съюз за бъдещето на Европа.“

Премиерът допълни, че в днешната предизвикателна среда за сигурност с прекъсване на маршрути на вериги на доставки е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, с Кавказ и с държавите от залива. Премиерът заяви, че ще се радва да посрещне отново във Варна председателят на Европейската комисия за първата по своя род Среща на върха за свързаност.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще засили подкрепата си за наблюдението в Черноморския регион. Сред възможностите е използването на сателитите от програмата „Коперник“, чийто принос за наблюдението значително нараства.