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Премиерът Радев за поисканата оставка на шефа на НСО: Чакаме резултатите от разследването на Военна прокуратура

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Ние не базираме нашите решения на емоции, базираме ги на ясни доказателства и факти, ние сме правова държава. Чакаме резултатите от разследването на Военна прокуратура. Това коментира премиерът Румен Радев пред журналисти по повод поисканата оставка на шефа на НСО ген.-майор Емил Тонев.

Ще подкрепим госпожа Йотова, категоричен беше министър-председателят по отношение на балотажа на президентските избори.

Премиерът Радев подчерта, че ще се яви на изслушване на планираното за утре извънредно заседание на парламента.

"Винаги съм се явявал, когато българския парламент ме повика. Но не се меся в работата и решенията на българското Народно събрание."

По отношение на бюджета Радев отбеляза:

"Продължават интензивни разговори с ЕК, ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките на ЕК, да запазим социалната програма , да запазим доходите, да запазим увеличението на пенсиите, доходите, на детските, на майчински, на повече пари за образование, култура и спорт. Продължаваме тези много тежки преговори с ЕК, когато сме готови и се надявам ние да отстоим нашите виждания за бюджета, ще ви информираме."

Радев коментира жалбите в ЦИК за предизборна агитация в съобщение на Министерския съвет.

"Не мисля, нашият пресцентър вече даде обяснения по този въпрос. Спомнете си назад, могат от прессцентъра да ви дадат ясни факти, данни, всякакви материали по времето на министър-предеседателя Денков как се е процедирало по тези въпроси".

#шеф на НСО #премиерът Румен Радев #оставка

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