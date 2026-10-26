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Премиерът Румен Радев: Нека в неделя да пратим сглобката в небитието

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Той поздрави Илияна Йотова за резултатите от първия тур на президентските избори

румен радев следващата седмица представим бюджет 2027
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Нека в неделя да пратим сглобката в небитието, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти на Софийския икономически форум.

Румен Радев, министър-председател: "На тези избори залогът е ясен – в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете. Това го разбира всеки здравомислещ човек, но трябва да го покаже и пред урните. Няма място за самоуспокоение. Всички избори са важни. Нека в неделя да пратим сглобката в небитието, нека да гласуваме за Илияна Йотова."

За резултатите от вчерашния вот Радев коментира:

Румен Радев, министър-председател: "Искам да поздравя госпожа Йотова за победата – победа при безпрецедентно ниска избирателна активност. Да я поздравя за това, че запази достойнство и не се вписа в тази изключително негативна кампания, която се лееше непрекъснато срещу нея. Тези избори са много тревожен сигнал за цялото ни общество. ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена, и не се включиха – нямаше достатъчно мобилизация."

#президентски избори 2026 #избори за президент #Румен Радев

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