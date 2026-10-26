Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната

Като тревожен за цялото общество определи резултата от изборите премиерът Румен Радев, който все пак поздрави за победата президента Илияна Йотова. По думите му много хора са се отказали да гласуват заради намалените функции на държавния глава и това е довело до голяма демобилизация. Много от избирателите не са отишли вчера до урните, по думите на Радев, защото са смятали, че битката е решена.

Румен Радев, министър-председател: "На тези избори залогът е ясен – в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете. Това го разбира всеки здравомислещ човек, но трябва да го покаже и пред урните. Няма място за самоуспокоение. Всички избори са важни. Нека в неделя да пратим сглобката в небитието, нека да гласуваме за Илияна Йотова."

Премиерът разкритикува и решения на Андрей Гюров, които той е взел по времето, когато е бил служебен премиер.

Румен Радев, министър-председател: "Искам да поздравя госпожа Йотова за победата – победа при безпрецедентно ниска избирателна активност. Да я поздравя за това, че запази достойнство и не се вписа в тази изключително негативна кампания, която се лееше непрекъснато срещу нея. Тези избори са много тревожен сигнал за цялото ни общество. ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена, и не се включиха – нямаше достатъчно мобилизация."