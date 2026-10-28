Премиерът за палежа на "Старлинк": Предупредихме навреме Германия за извършителите и те бяха задържани

Премиерът Румен Радев изнесе подробности за палежа на "Старлинк" и задържаните извършители в Германия.

"На 9 октомври беше извършен палеж на тези антени. Искам да поздравя службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали територията на страната, веднага след палежа. Предупредиха партньорската държава именно за тези граждани, за да бъдат поставени под наблюдение.Но за цялата изключително продължителна, мога да кажа, тромава процедура, която трябваше да се изпълни, за да може да бъде издадена европейска заповед за арест, успяхме да я ускорим, доколкото можем, спазвайки всички правила и процедури. Най-сетне беше издадена европейска заповед за арест и преди дни бяха задържани извършителите в Германия. Това поставя много въпроси. Виждам, че и господин Мирчев е тук. Уважавам неговото желание на миналото изслушване на 14 октомври да споделим тази информация с българския парламент. Нямаше как. Защото, ако бяха службите споделили и имената на тези извършители, които ние знаехме, те щяха да избягат най-вероятно от държавата, в която се намираха. Така че понякога е нужно търпение, за да можем да задържим извършителите."

Министър Иван Демерджиев, посочи че Германия е била уведомена от нашите служби за самоличността на извършителите само ден след палежа.

"Немските колеги знаеха още от 10 октомври самоличността на извършителите, но тъй като има процедури, свързани с издаване на Европейска заповед за арест, те нямаше как да ги арестуват, преди да бъде издадена такава заповед. Максимално бързо се придвижи тази процедура. На 19 октомври беше издадена заповедта. Бяха преведени и изпратени документите и в първия възможен момент немските колеги установиха и заловиха извършителите. Очакваме те да бъдат предадени на българските власти и да продължи работата с тях. Те са немски граждани. Така, проучили сме внимателно всичките им прояви назад във времето. Подадени са и на немските власти. Те са наясно с това. Доколкото разбирам, на 18 октомври те са извършили подобно деяние на територията на друга държава — членка на Европейския съюз. Немски граждани са, трайно установени в Германия, и цялата история по тяхното пребиваване и дейност е във фокуса на наказателното производство. Да, легално са преминали по надлежния ред през границата. Нямало е основание да ги спрем или задържим. Имали са криминални прояви в Германия, но не са свързани с подобен род дейности."

Относно неяваването на депутати от "Прогресивна България" и несъбирането на кворум в парламента Радев коментира:

"Винаги съм подчертавал, че спазваме разделението на властите и няма как като изпълнителна власт да се месим в работата на Българското народно събрание. Но бяхме призовани да дадем информация по палежа на антените от 9 октомври. Явихме се, разбира се. Ние никога не сме отказвали изслушване пред българския парламент, за разлика от предишни правителства. Тъй като, за съжаление, кворумът пропадна, искаме да споделим тази информация пред вас (бел.ред. за палежа на "Старлинк")".

Относно внасянето на бюджета за 2027 г., Радев коментира:

"За нас е най-важно нашите политики, които сме планирали за повишаване на доходите на хората и за намаляване на дефицита, да постигнем този важен баланс, като имаме капиталови разходи за приоритетни проекти в страната. Трябва да успеем наистина да го изговорим и да го договорим с Европейската комисия. Отчитайте, че за първи път ние правим бюджет в евро. След като правим бюджет в евро, той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с Европейската комисия. Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме, и аз не искам да бързам. Защото, ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, което не искам да допуснем. Ние искаме да запазим всички социални придобивки, които сме планирали. И това в момента го договаряме как да стане. Пояснихме какво увеличение ще имаме на заплати, на пенсии, на майчински, на детски, стипендии за ученици, за студенти, за млади лекари и така нататък."

Министър-председателят подчерта, че формулата за данъчна оценка е изключително остаряла.

"Имаме вече и от кметове, и от бизнеса, отвсякъде това желание тя да бъде увеличена постепенно и да се приближаваме към реалната данъчна оценка. Защото това влияе за спирането на всички манипулации, които се вършат."

Коментирана беше и темата със съобщението от пресслужбата на Министерски съвет, за което имаше критики, че нарушава Изборния кодекс и представлява предизборна агитация.