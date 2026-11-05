Президентът на японската футболна асоциация Козо Ташима ще се кандидатира за президент на ФИФА

Президентът на японската футболна асоциация Козо Ташима планира да се кандидатира за нов ръководител на Международната централа ФИФА на изборите през март, като така ще се противопостави на настоящия лидер Джани Инфантино.

Ташима е първият сериозен претендент на швейцареца, който официално обявява своята кандидатура. Инфантино, който е президент на ФИФА от 2016 година, обърна срещу себе си голяма част от световните федерации, след като през юли опита да привлече частни инвеститори, които срещу финансиране да получат част от правата на големите турнири, включително Световното първенство, но в крайна сметка това негово намерение не се осъществи.

"Благодарен съм, че мога да обявя това с пълната подкрепа на Футболната асоциация на Япония. Въпросът не е в победата или загубата, но в това да покажем на света честния и справедлив подход, който японският футбол е изградил. Това, от което ФИФА се нуждае сега, са тези ценности, които защитаваме. Реших да се кандидатирам, за да покажа това на света", заяви Ташима.

68-годишният японец е бивш национал на страната си и е член на Изпълкома на ФИФА от 2015-а. Той има репутация на уважавана и дипломатична личност в света на политиката във футбола, пояснява Ройтерс.

Кандидатите се нуждаят от формална подкрепа от пет от 211-те федерации-членки, които ще гласуват на 18 март в мароканската столица Рабат. Те също така трябва да преминат проверка за допустимост от тричленна комисия, назначена от ФИФА.



