БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 99.95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Президентските избори в България през погледа на световните медии

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Запази
президентските избори българия погледа световните медии
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Президентските избори в България не излъчиха победител и следващият държавен глава ще бъде определен на балотаж, предаде Асошиейтед прес.

На фона на рекордно ниска избирателна активност, която наблюдатели обясняват с широко разпространеното недоверие към политиците и произтичащата от него апатия сред избирателите, на 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии.

Българският президент Илияна Йотова излезе начело, но не успя да спечели абсолютно мнозинство според екзитполовете, което означава, че ще се изправи на балотаж срещу прозападния си съперник Андрей Гюров, отбеляза ДПА.

Предстои да се види дали Гюров ще успее да привлече допълнителни гласове на втория тур и колко ще бъдат те. Петдесетгодишният кандидат се ползва с подкрепата на реформаторски настроената либерално-консервативна опозиция. Не е ясно също как ще се разпределят на балотажа гласовете, подадени за отпадналите кандидати. Шестдесет и две годишната Йотова, бивш евродепутат от групата на социалистите, заема най-високия държавен пост в България едва от края на януари, когато Румен Радев подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, допълва ДПА.

Ако Йотова спечели, тя ще стане първата излъчена чрез избори жена президент на България, посочи Ройтерс.

Без да поставя под въпрос принадлежността на България към ЕС и НАТО, Йотова критикува продължаването на военната помощ за Украйна и призовава за преговори между Москва и Киев на фона на все по-осезаемите последици, които българите изпитват от войната в непосредствена близост до страната им, отбеляза Франс прес.

Предизборната кампания бе съсредоточена до голяма степен върху руското нахлуване в Украйна и разширяването на бойните действия в Черно море, където неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие засилиха опасенията за сигурността в страната. Кандидатите се опитаха също така да отговорят на обществените тревоги, свързани с поскъпването на енергията и инфлацията, тъй като много семейства, особено в селските райони, трудно свързват двата края, написа още Асошиейтед прес.

#България избира президент #президентски избори 2026 #световни медии

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
5
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
6
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
5
ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
6
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...

Още от: У нас

На Пристанище Варна задържаха контрабандни стоки, скрити в контейнер от Китай (СНИМКИ)
На Пристанище Варна задържаха контрабандни стоки, скрити в контейнер от Китай (СНИМКИ)
Премиерът Румен Радев: Нека в неделя да пратим сглобката в небитието Премиерът Румен Радев: Нека в неделя да пратим сглобката в небитието
Чете се за: 01:37 мин.
Реализация у нас или в чужбина: Какъв е изборът на младите хора? Реализация у нас или в чужбина: Какъв е изборът на младите хора?
Чете се за: 03:57 мин.
Румен Радев: Следващата седмица ще представим Бюджет 2027 Румен Радев: Следващата седмица ще представим Бюджет 2027
Чете се за: 01:17 мин.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Чете се за: 02:25 мин.
Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин
11284
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: Нека в неделя да пратим сглобката в небитието
Премиерът Румен Радев: Нека в неделя да пратим сглобката в небитието
Чете се за: 01:37 мин.
Политика
ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 99,95% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна победа Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна победа
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ