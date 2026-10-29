Президентският дебат: Йотова и Гюров - един срещу друг в ефира на БНТ (СНИМКИ)

Българската национална телевизия организира единствения дебат между кандидатите за президент на България – Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Обществената телевизия дава възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември.

Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ