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Президентският дебат: Йотова и Гюров - един срещу друг в ефира на БНТ (СНИМКИ)

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Президентският дебат: Йотова и Гюров - един срещу друг в ефира на БНТ (СНИМКИ)
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Българската национална телевизия организира единствения дебат между кандидатите за президент на България – Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Обществената телевизия дава възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември.

Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#дебат между кандидат-президенти #Андрей Гюров #Илияна Йотова

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