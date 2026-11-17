Депутатите от бюджетната комисия приеха за първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година.

Основните критики на опозицията и експертите отново бяха свързани с липсата на достатъчно реформи. В комисията бюджетът беше защитен от социалния министър Наталия Ефремова.

Новият бюджет е в размер на 16,53 млрд. евро. Разходите за пенсии са 14, 67 млрд. евро.

В бюджета е заложено увеличение на пенсиите по швейцарското правило от юли като се очаква то да бъде между 7 и 8%.

Увеличава се минималната пенсия до 374, 62 евро, както и таванът на пенсиите до 1874 евро.

Минималният осигурителен праг се вдига до 660 евро, а максималният до 2400 евро.

Депутатите продължават работа с гласуване за първо четене на проекта за държавен бюджет.