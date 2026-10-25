Приключи изборният ден в област Русе
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Снимка: БТА
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Изборният ден в Русенско приключи нормално при избирателна активност около 16%. Няма установени нарушения на Изборния кодекс.
Днес по-рано е имало четири подадени сигнала. Не са установени нарушения. В цялата област само в две секции е преустановено машинното гласуване и е продължено с хартиени бюлетини (в селата Щръклево и Сандрово).
Първите представители на избирателни комисии пристигнаха в "Арена Русе" малко след 20.00 часа.