Приключи изборният ден в област Русе

Изборният ден в Русенско приключи нормално при избирателна активност около 16%. Няма установени нарушения на Изборния кодекс.

Днес по-рано е имало четири подадени сигнала. Не са установени нарушения. В цялата област само в две секции е преустановено машинното гласуване и е продължено с хартиени бюлетини (в селата Щръклево и Сандрово).

Първите представители на избирателни комисии пристигнаха в "Арена Русе" малко след 20.00 часа.